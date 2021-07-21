Начинаются работы по восстановлению внутриквартальных дорог районa Хааберсти

«В ходе ремонтных работ будет заменено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, будут заменены ветхие бордюры, а так же будут отремонтированы водостоки в дорожных работ. Также будут выполнены работы по обрезке деревьев и озеленению», - добавил Сильянов.

Кроме того, в этом году будут проведены ремонтные работы на проезжей части и тротуарах между Ыйсмяэ теэ 112a и 114, во дворе Ыйсмяэ теэ 1 и 3 и Ыйсмяэ теэ 1 и на тротуарах Ыйсмяэ теэ 21a, во дворе Ыйсмяэ теэ 8, Ыйсмяэ теэ T6 (около Палдиски мнт 167 м) , на проезжей части и тротуарах Палдиски мнт 169 а, на тротуарах u дворовых тротуарах Ыйсмяэ теэ 7, тротуарах Палдиски мнт 183 a, на дворовых тротуарах Ыйсмяэ теэ T13 и Ыйсмяэ теэ 6, и на тротуарах во дворах Ыйсмяэ теэ 37, Ыйсмяэ теэ 3 и 21a k Ыйсмяэ теэ , на проезжей части и тротуарах дорогu T2 (Ярвеотса теэ 3-7), на на проезжей части Марьямаа 8 и на тротуарах Ыйсмяэ теэ 106.