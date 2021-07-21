Расстрелявший учителей и детей в казанской школе был невменяем в момент нападения
Психиатры в Москве установили, что расстрелявший детей и педагогов в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев был невменяем в момент совершения преступления.
Психиатры в Москве установили, что расстрелявший детей и педагогов в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев был невменяем в момент совершения преступления.
«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», - сообщает в среду московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).
Как отмечается в официальном печатном органе комиссии, «ОНК-газете», в ближайшее время будут опубликованы подробности.
11 мая бывший ученик гимназии, 19-летний студент колледжа Галявиев пришел в эту школу с ружьем и открыл стрельбу. Погибли семь школьников и две учительницы. Галявиева арестовали и отправили в Москву на психиатрическую экспертизу.