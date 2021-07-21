Расстрелявший учителей и детей в казанской школе был невменяем в момент нападения

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», - сообщает в среду московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

Как отмечается в официальном печатном органе комиссии, «ОНК-газете», в ближайшее время будут опубликованы подробности.