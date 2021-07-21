Младенцы. Иллюстративное фото. ФОТО: BBC

Врача одной из сетевых клиник Москвы Алену Дружинину задержали по уголовному делу о торговле детьми. Уголовное дело возбудили в 2020 году после того, как в московской квартире обнаружили пятерых младенцев, выношенных суррогатными матерями для китайских граждан.

Она находится в изоляторе временного содержания. Накануне к ней пришли с обыском, рассказал "Новой газете" ее адвокат Калой Ахильгов.

Дружинину доставили в управление Следственного комитета (СКР), где допросили сначала в качестве свидетеля, а потом - в качестве подозреваемой. Врачу пока не предъявлено обвинение и не ясно, как видит следствие ее роль в деле, уточнил Ахильгов.

В СКР пока официально комментировали задержание Дружининой.

Уголовное дело, по которому допрашивают Дружинину, было возбуждено по ч. 2 ст. 127.1 УК (торговля людьми, совершенная в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии) после того, как в прошлом году сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире на улице Аргуновская на северо-востоке Москвы пятерых младенцев.

В полицию обратились соседи из-за постоянного детского плача за стеной, писал "Коммерсант". В квартире с детьми на момент приезда полиции находились две гражданки Китая. Документы на детей в квартире отсутствовали.

Детей родили россиянки по программе суррогатного материнства для китайских граждан. Те собирались забрать их в Китай, но на тот момент не могли этого сделать в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Детей после обнаружения отправили в медицинское учреждение.

В конце июня Пресненский суд Москвы отказался арестовать отца одного из детей Лю Цзюня по делу о торговле людьми. Через год после обнаружения младенцев, 7 июня 2021 года, Бабушкинский суд Москвы постановил вернуть ребенка из-под опеки государства ему и его жене. Однако позже следователи изъяли ребенка и перевели Цзюня в статус подозреваемого по делу.

После этого в Госдуму внесли законопроект о введении запрета для иностранцев и лиц без гражданства на использование услуги суррогатного материнства в России. Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" Петр Толстой, Василий Пискарев, Николай Земцов, Инга Юмашева, а также сенатор Маргарита Павлова.

Они предложили разрешить пользоваться услугами суррогатных матерей только гражданам России, состоящим в браке, и одиноким женщинам-гражданкам России, которые не могут выносить ребенка сами по медицинским показаниям.

О запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев заговорили после того, как в январе 2020 года в подмосковном Одинцово нашли умершего младенца и еще четверых детей, которых, как выяснилось позже, родили суррогатные матери для нескольких семей из Филиппин и Таиланда.