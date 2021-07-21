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  • В Тарту водитель скрылся с места ДТП: пострадавшего велосипедиста доставили в больницу

В Тарту водитель скрылся с места ДТП: пострадавшего велосипедиста доставили в больницу

ФОТО: PPA

В Тарту на перекрестке произошло столкновение автомобиля и велосипедиста. Водитель скрылся с места ДТП, велосипедист пострадал.

В среду, 21 июля в 8:30 на перекрестке улиц Выру и Аардла в Тарту, перед заправкой Olerex произошло ДТП: автомобиль голубого цвета проехал по пешеходному переходу в момент, когда его пересекал велосипедист. Последний врезался в бок автомобиля и упал. Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. Велосипедист же получил травмы и был доставлен в больницу.

Если кто-то стал свидетелем ДТП, просим связаться с полицией по телефону 730 8814 или написать на э-адрес louna.ate.list@politsei.ee. Также полиция ждет, что водитель автомобиля сам свяжется с полицией. 

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