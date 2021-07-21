В Тарту водитель скрылся с места ДТП: пострадавшего велосипедиста доставили в больницу

В среду, 21 июля в 8:30 на перекрестке улиц Выру и Аардла в Тарту, перед заправкой Olerex произошло ДТП: автомобиль голубого цвета проехал по пешеходному переходу в момент, когда его пересекал велосипедист. Последний врезался в бок автомобиля и упал. Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. Велосипедист же получил травмы и был доставлен в больницу.