В Италии 10 молодых людей пострадали в результате стрельбы на вечеринке
Сегодня ночью на юге Италии в результате стрельбы в популярном месте проведения вечеринок получили ранения 10 человек, пишет Postimees.
Сегодня ночью на юге Италии в результате стрельбы в популярном месте проведения вечеринок получили ранения 10 человек, пишет Postimees.
Задержанный полицией подозреваемый в два часа ночи открыл огонь по яхт-клубу San Vito недалеко от Таранто, где на момент стрельбы находилось более 300 студентов.