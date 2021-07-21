В Италии 10 молодых людей пострадали в результате стрельбы на вечеринке

Задержанный полицией подозреваемый в два часа ночи открыл огонь по яхт-клубу San Vito недалеко от Таранто, где на момент стрельбы находилось более 300 студентов.

По данным итальянского новостного канала Rai, травмы получили люди в возрасте от 20 до 28 лет. Одному из них попали пулей в голову, другим - в грудь и ноги. У одного человека серьезные травмы, но власти заявляют, что ничья жизнь не находится в опасности.