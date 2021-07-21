В Италии в результате стрельбы на вечеринке пострадали молодые люди
Сегодня ночью на юге Италии в результате стрельбы в популярном месте проведения вечеринок получили ранения десять человек, пишет Postimees.
Сегодня ночью на юге Италии в результате стрельбы в популярном месте проведения вечеринок получили ранения десять человек, пишет Postimees.
Задержанный полицией подозреваемый в два часа ночи открыл огонь по яхт-клубу San Vito недалеко от Таранто, где на момент стрельбы находилось более 300 студентов.