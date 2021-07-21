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В Италии в результате стрельбы на вечеринке пострадали молодые люди

Полицейские в Риме. Иллюстративное фото. ФОТО: LaPresse / Roberto Monaldo/Zumapress/Scanpix

Сегодня ночью на юге Италии в результате стрельбы в популярном месте проведения вечеринок получили ранения десять человек, пишет Postimees

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Задержанный полицией подозреваемый в два часа ночи открыл огонь по яхт-клубу San Vito недалеко от Таранто, где на момент стрельбы находилось более 300 студентов.

По данным итальянского новостного канала Rai, травмы получили люди в возрасте от 20 до 28 лет. Одному из них попали пулей в голову, другим - в грудь и ноги. У одного человека серьезные травмы, но власти заявляют, что ничья жизнь не находится в опасности.

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