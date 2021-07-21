Tallink раздаст купоны на бесплатные поездки
Предприятия Tallink и Таллиннский порт в июле и августе раздадут купоны на бесплатные поездки вакцинированным на судах Tallink пассажирам.
Предприятия Tallink и Таллиннский порт в июле и августе раздадут купоны на бесплатные поездки вакцинированным на судах Tallink пассажирам.
Предприятия раздадут купоны на бесплатные поездки всем пассажирам, которые с 29 июля по 15 августа этого года вакцинируются на судах Star и Megastar компании Tallink.
Вакцинацию проводят на судах квалифицированные медработники Eldred OÜ. Вакцинация проводится как однодозовой вакциной Janssen, так и двухдозовой Pfizer. Бесплатная вакцинация предлагается только гражданам и резидентам Эстонии, поскольку необходимые для вакцинации дозы выделены из государственных запасов вакцины.
«Выходом из пандемии является вакцинация, - сказал, председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене. - Со своей стороны, мы хотели бы продолжать способствовать препятствованию третьей волны, продолжая предлагать услуги вакцинации на судах. На этот раз вместе с Таллиннским портом хотели бы предложить в качестве подарка вакцинирующимся бесплатное морское путешествие».
По словам Ныгене, судоходная компания пыталась помочь ускорению вакцинации еще весной, предлагая вакцинацию в июне и июле. Этой возможностью воспользовалась почти тысяча человек.
«Вакцинация против коронавируса должна быть максимально простой и удобной для людей», - сказал председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм.
Купон дает право вакцинированному в этот период на судне Tallink пассажиру на один бесплатный пятичасовой мини-круиз по маршруту Таллинн-Хельсинки до 30 декабря.