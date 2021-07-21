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Tallink раздаст купоны на бесплатные поездки

Tallinki laev. ФОТО: Zane Bitere

Предприятия Tallink и Таллиннский порт в июле и августе раздадут купоны на бесплатные поездки вакцинированным на судах Tallink пассажирам.

Предприятия раздадут купоны на бесплатные поездки всем пассажирам, которые с 29 июля по 15 августа этого года вакцинируются на судах Star и Megastar компании Tallink.

Вакцинацию проводят на судах квалифицированные медработники Eldred OÜ. Вакцинация проводится как однодозовой вакциной Janssen, так и двухдозовой Pfizer. Бесплатная вакцинация предлагается только гражданам и резидентам Эстонии, поскольку необходимые для вакцинации дозы выделены из государственных запасов вакцины.

«Выходом из пандемии является вакцинация, - сказал, председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене. - Со своей стороны, мы хотели бы продолжать способствовать препятствованию третьей волны, продолжая предлагать услуги вакцинации на судах. На этот раз вместе с Таллиннским портом хотели бы предложить в качестве подарка вакцинирующимся бесплатное морское путешествие».

По словам Ныгене, судоходная компания пыталась помочь ускорению вакцинации еще весной, предлагая вакцинацию в июне и июле. Этой возможностью воспользовалась почти тысяча человек.

«Вакцинация против коронавируса должна быть максимально простой и удобной для людей», - сказал председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм.

Купон дает право вакцинированному в этот период на судне Tallink пассажиру на один бесплатный пятичасовой мини-круиз по маршруту Таллинн-Хельсинки до 30 декабря. 

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