Венгрия вынесет на референдум противоречивый закон о ЛГБТК
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил сегодня, что противоречивый закон о ЛГБТ - для выяснения мнения народа - будет вынесен на референдум, пишет Postimees.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил сегодня, что противоречивый закон о ЛГБТ - для выяснения мнения народа - будет вынесен на референдум, пишет Postimees.
Европейская комиссия на прошлой неделе начала судебное разбирательство по делу о нарушении венгерского правительства закона, который дискриминирует ЛГБТ-сообщество и ограничивает свободу самовыражения.
«В последние недели Брюссель явно напал на Венгрию из-за закона», - сказал Орбан в видео, размещенном в Facebook.
Закон, запрещающий описание или пропаганду гомосексуализма и гендерной коррекции для детей младше 18 лет, был осужден всей Европой.
Согласно Будапешту, этот закон защищает детей, но оппоненты говорят, что таким образом гомосексуализм приравнивается к педофилии и касается всего ЛГБТК-сообщества.
Венгрия, со своей стороны, обвиняет Брюссель во вмешательстве в ее внутренние дела.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила на прошлой неделе, что ЕС будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы заставить Венгрию отменить или изменить этот закон.
Судебное разбирательство по делу о нарушении состоит из нескольких этапов и может занять годы, а также может привести к немедленной передаче дела в Европейский суд. Суд имеет право наложить финансовый штраф на государство.
У Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на утверждения Комиссии, прежде чем начнется второй этап процедуры.