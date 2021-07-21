Венгрия вынесет на референдум противоречивый закон о ЛГБТК

Европейская комиссия на прошлой неделе начала судебное разбирательство по делу о нарушении венгерского правительства закона, который дискриминирует ЛГБТ-сообщество и ограничивает свободу самовыражения.

«В последние недели Брюссель явно напал на Венгрию из-за закона», - сказал Орбан в видео, размещенном в Facebook.

Закон, запрещающий описание или пропаганду гомосексуализма и гендерной коррекции для детей младше 18 лет, был осужден всей Европой.

Согласно Будапешту, этот закон защищает детей, но оппоненты говорят, что таким образом гомосексуализм приравнивается к педофилии и касается всего ЛГБТК-сообщества.

Венгрия, со своей стороны, обвиняет Брюссель во вмешательстве в ее внутренние дела.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила на прошлой неделе, что ЕС будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы заставить Венгрию отменить или изменить этот закон.

Судебное разбирательство по делу о нарушении состоит из нескольких этапов и может занять годы, а также может привести к немедленной передаче дела в Европейский суд. Суд имеет право наложить финансовый штраф на государство.