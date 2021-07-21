Эстония помогает Литве оснащением палаточного лагеря
Со склада логистики Козе Cпасательного департамента в среду отправляют в Литву автофуру с оснащением для палаточного лагеря.
Со склада логистики Козе Cпасательного департамента в среду отправляют в Литву автофуру с оснащением для палаточного лагеря.
Это ответ на просьбу Литвы предоставить международную помощь в связи с наплывом мигрантов через границу с Беларусью.
В Литве в этом году задержаны более 1900 перешедших границу с Беларусью мигрантов. Власти Литвы обвиняют режим Беларуси в организации нелегальной миграции.