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Эстония помогает Литве оснащением палаточного лагеря

Палаточный лагерь для беженцев в Литве. ФОТО: MINDAUGAS KULBIS

Со склада логистики Козе Cпасательного департамента в среду отправляют в Литву автофуру с оснащением для палаточного лагеря.

Это ответ на просьбу Литвы предоставить международную помощь в связи с наплывом мигрантов через границу с Беларусью.

В Литве в этом году задержаны более 1900 перешедших границу с Беларусью мигрантов. Власти Литвы обвиняют режим Беларуси в организации нелегальной миграции.

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