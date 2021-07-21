Как вы думаете, что лучше - полный холодильник или пустой?
Холодильник является неотъемлемой частью любого жилища, однако люди иногда слишком мало внимания уделяют размещению продуктов.
Холодильник является неотъемлемой частью любого жилища, однако люди иногда слишком мало внимания уделяют размещению продуктов.
Эксперты LG Electronics делятся полезными советами о правильном и оптимальном использовании холодильника. О некоторых деталях, возможно, вы даже не задумывались.
Чтобы реже возникала необходимость в посещении магазинов, мы стали покупать больше продуктов. Однако, чтобы не тратить понапрасну электричество, холодильник рекомендуется заполнять по крайней мере на 60%, но не более чем на 90%.
Прежде чем купить продукты, важно помнить: чем полнее загружен холодильник, тем больше вероятность того, что продукты будут прижиматься к задней стенке холодильника, таким образом перекрывая вентиляционные отверстия и сенсоры. Также, при переполненном холодильнике невозможно обеспечить хотя бы небольшую дистанцию между продуктами, из-за чего будет нарушена правильная циркуляция воздуха между ними, и, таким образом, продукты могут быстрее испортиться.
Размножению бактерий и быстрой порче продуктов способствует то, что продукты в холодильнике расположены по принципу случайности – овощи рядом с мясом, фрукты рядом с молочными продуктами.
Верхняя и средняя полки холодильника подходят для хранения молочных продуктов, яиц, мяса, а также продуктов, которые после вскрытия следует держать в холодильнике. В отделениях, расположенных на дверце холодильника, температура немного выше, поэтому на этих полочках можно хранить молоко, воду, напитки. Следует помнить, что в отделения на дверце нельзя ставить слишком тяжелые продукты, потому что их вес может препятствовать полному закрыванию дверей.
Для каких овощей и фруктов требуется соблюдение социального дистанцирования? Абрикосы, дыня, манго, сливы, груши, помидоры – все эти продукты выделяют этилен, а яблоки, баклажаны, картофель, морковь и брокколи в присутствии этилена быстрее портятся, поэтому эти продукты рекомендуется хранить, оставляя хотя бы небольшую дистанцию между ними.
Только и исключительно при комнатной температуре следует хранить паприку, огурцы и помидоры. В холодильнике паприка теряет свой аромат и эластичность, а огурцы и помидоры превращаются в неприятно сочащуюся субстанцию.
Не надо хранить в холодильнике также и какие-либо неспелые фрукты и овощи. Только после дозревания при комнатной температуре их можно будет убрать в холодильник. Иначе они сгниют, так и не созрев.
Чтобы продукты лучше сохранялись свежими, не образуя при этом нежелательной влажности и запахов в холодильнике, их рекомендуется хранить в закрытой посуде или в оригинальной упаковке. В холодильник не рекомендуется также ставить горячие продукты, пар от которых может привести к образованию льда на испарителе холодильника, таким образом увеличивая потребление электроэнергии. В свою очередь продукты, которые предполагается заморозить, прежде чем убрать в морозилку, рекомендуется охладить, поместив емкости с охлажденными продуктами на нижнюю полку, и герметично упаковать, чтобы избежать образования инея в морозильной камере.