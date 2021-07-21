Как вы думаете, что лучше - полный холодильник или пустой?

Эксперты LG Electronics делятся полезными советами о правильном и оптимальном использовании холодильника. О некоторых деталях, возможно, вы даже не задумывались.

Лучше ли, если больше?

Чтобы реже возникала необходимость в посещении магазинов, мы стали покупать больше продуктов. Однако, чтобы не тратить понапрасну электричество, холодильник рекомендуется заполнять по крайней мере на 60%, но не более чем на 90%.

Прежде чем купить продукты, важно помнить: чем полнее загружен холодильник, тем больше вероятность того, что продукты будут прижиматься к задней стенке холодильника, таким образом перекрывая вентиляционные отверстия и сенсоры. Также, при переполненном холодильнике невозможно обеспечить хотя бы небольшую дистанцию между продуктами, из-за чего будет нарушена правильная циркуляция воздуха между ними, и, таким образом, продукты могут быстрее испортиться.

Размещение продуктов

Размножению бактерий и быстрой порче продуктов способствует то, что продукты в холодильнике расположены по принципу случайности – овощи рядом с мясом, фрукты рядом с молочными продуктами.

Верхняя и средняя полки холодильника подходят для хранения молочных продуктов, яиц, мяса, а также продуктов, которые после вскрытия следует держать в холодильнике. В отделениях, расположенных на дверце холодильника, температура немного выше, поэтому на этих полочках можно хранить молоко, воду, напитки. Следует помнить, что в отделения на дверце нельзя ставить слишком тяжелые продукты, потому что их вес может препятствовать полному закрыванию дверей.

Для каких овощей и фруктов требуется соблюдение социального дистанцирования? Абрикосы, дыня, манго, сливы, груши, помидоры – все эти продукты выделяют этилен, а яблоки, баклажаны, картофель, морковь и брокколи в присутствии этилена быстрее портятся, поэтому эти продукты рекомендуется хранить, оставляя хотя бы небольшую дистанцию между ними.

Только и исключительно при комнатной температуре следует хранить паприку, огурцы и помидоры. В холодильнике паприка теряет свой аромат и эластичность, а огурцы и помидоры превращаются в неприятно сочащуюся субстанцию.

Не надо хранить в холодильнике также и какие-либо неспелые фрукты и овощи. Только после дозревания при комнатной температуре их можно будет убрать в холодильник. Иначе они сгниют, так и не созрев.

Принципы хранения