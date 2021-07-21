Картина дня: привилегии для привитых, развитие скандала вокруг Майлис Репс и изменение климата

Правительства должны проснуться: попахивает гробами

Этот год – не первый, когда в северном полушарии борются с непривычной жарой. Когда температура изо дня в день держится около 30 градусов, увеличиваются риски для здоровья, а предупреждения следуют одно за другим. А для тех, кто живет в теплом климате, это ерунда. «В городе Дарвин это называют зимой», - посмеиваются австралийцы. Читать далее...

Сокращенная с руководящих должностей Репс играет с эстонским народом в прятки

Вчера Центристская партия обсудила расследование, возбужденное против Майлис Репс, и решила, что в сложившейся ситуации необходимо избрать нового председателя фракции Центристской партии в Рийгикогу. Репс также не останется заместителем председателя Центристской партии. Читать далее...

График 〉 Из-за потери должностей Репс ждет снижение доходов

Замешанная в нескольких скандалах Майлис Репс была вынуждена уйти в отставку сначала с должности министра образования, а затем и с должности председателя фракции Центристской партии в Рийгикогу. Это означает, что мать шестерых детей сильно потеряет в доходах. Читать далее...

Департамент здоровья: дельта-штамм доминирует и распространяется по Эстонии

Интенсивность заболеваемости коронавирусом по всей Эстонии в соответствии с матрицей риска ECDC средняя, дельта-штамм доминирует и распространяется внутри страны. Читать далее...

Земля наша, труба ваша: кто отвечает за аварию водопровода на территории квартирного товарищества

Дома на улице Веэру в городе Маарду построены практически на исходе советской власти, например, главный герой нашего материала – дом по Веэру, 20, по словам члена правления КТ Фидариса Файзова, был сдан в эксплуатацию в 1992 году. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 96 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2768 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 96, то есть 3,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Семейные врачи: мы достигли предкатастрофической ситуации намного быстрее, чем в прошлом году

Только весной мы сняли ограничения, установленные для защиты наиболее уязвимых слоев общества и во избежание перегрузки системы здравоохранения. «Чем больше времени проходит, тем больше пандемия перерастает из кризиса здоровья в социальный кризис», - пишут эстонские семейные врачи в совместном обращении. Читать далее...

Привилегии для привитых от COVID-19: эстонские евродепутаты обсудили за и против

Привилегии для вакцинированных от коронавируса стали причиной горячих споров во всем Евросоюзе. Какой стратегии следует придерживаться Эстонии во время третьей волны и возможен ли у нас сценарий Франции, уже сейчас запретившей своим непривитым гражданам посещать общественные места? Об этом мы поговорили с эстонскими депутатами Европарламента. Читать далее...

Эстония помогает Литве оснащением палаточного лагеря

Со склада логистики Козе Cпасательного департамента в среду отправляют в Литву автофуру с оснащением для палаточного лагеря. Читать далее...

С сегодняшнего дня Латвия признает вакцинированных переболевших защищенными

Долгое время Латвия игнорировала общеевропейское постановление, что переболевший Covid-19 и вакцинированный одной дозой человек считается полностью защищенным. С 21 июля Латвия все-таки меняет правила. Читать далее...

Поправка к закону позволила бы полицейскому, подозревающемуся в преступлении, продолжить работу