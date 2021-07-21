Турция не собирается закрывать границы для туристов из-за COVID-19

«Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности. Министр не делал подобных заявлений во время своего выступления», - сообщили «Интерфаксу» в дипмиссии.

В понедельник ряд российских СМИ сообщили о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 «дельта», сославшись на слова министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Между тем, как сказал министр в интервью телеканалу CNN Turk, нормализация эпидобстановки в стране зависит, в первую очередь, от темпов вакцинации. Эрсой считает, что если граждане будут активно прививаться, то Турция может быстро перейти к полной нормализации эпидситуации в стране.