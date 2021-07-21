Советуют профессионалы: каким должен быть санузел на даче
Портал InMyRoom рассказывает, как на даче обустроить удобный и эстетичный санузел, чтобы он получился не хуже городского.
Портал InMyRoom рассказывает, как на даче обустроить удобный и эстетичный санузел, чтобы он получился не хуже городского.
Вы купили дачу, и обустройство санузла стоит на повестке дня? А может, дом в вашей собственности давно, но решить вопрос с удобствами не хватало времени? Рассказываем, что предусмотреть и о чем помнить при обустройстве санузла на даче.
Он должен располагаться подальше от кухни. Хорошо, если хотя бы одна стена будущего санузла будет внешней — это обеспечит его естественную вентиляцию.
Если дача двухэтажная, а санузел будет один, лучше сделать его на первом этаже. Если планируется по санузлу на каждом этаже, их нужно располагать друг над другом.
Подумайте, как много времени вы проводите или планируете проводить на даче. Если дом на участке маленький, а дачник вы ленивый и выбираетесь за город в лучшем случае несколько раз за лето, то приемлемый вариант — биотуалет и вода из колодца.
Если вы не представляете лето без грядок и хлопот в саду и в целом планируете проводить на даче достаточно много времени, можно подключить насос.
Недорогая альтернатива этому варианту — насосная станция с поверхностным насосом, когда используют садовые шланги. Их тянут через весь участок к дому и емкостям для полива. Минус такой системы — с наступлением холодов станцию нужно будет разбирать и прятать до следующего дачного сезона.
Хорошо, если на даче функционируют центральное водоснабжение и канализация — тогда о подводе воды можно не думать совсем. Но и в этом, и в остальных случаях холодную воду для душа нужно подогревать. И если монтаж котла и сопутствующие расходы не входят в ваши планы, подумайте о приобретении надежного водонагревателя.
Перед тем как укладывать в санузле плитку, натуральный или искусственный камень, вагонку или другие отделочные материалы, важно пройтись по стенам и полу гидроизолирующими составами. Другой вариант — обшить санузел пластиковыми панелями.
Перед монтажом гидроизоляции лучше опустить уровень пола ванной комнаты на несколько сантиметров. Это задержит воду в случае протечки.
Плитка, натуральный или искусственный камень, штукатурка — любой из городских вариантов применим и для дачного санузла. В случае с летними дачными домиками стоит отказаться от плитки с минимальными швами: из-за сильных перепадов температуры плитка может треснуть.
Пластиковая вагонка и фанера — бюджетные варианты, но и они могут смотреться эстетично.
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