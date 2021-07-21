Советуют профессионалы: каким должен быть санузел на даче

Вы купили дачу, и обустройство санузла стоит на повестке дня? А может, дом в вашей собственности давно, но решить вопрос с удобствами не хватало времени? Рассказываем, что предусмотреть и о чем помнить при обустройстве санузла на даче.

Выбираем место для санузла

Он должен располагаться подальше от кухни. Хорошо, если хотя бы одна стена будущего санузла будет внешней — это обеспечит его естественную вентиляцию.

Если дача двухэтажная, а санузел будет один, лучше сделать его на первом этаже. Если планируется по санузлу на каждом этаже, их нужно располагать друг над другом.

Определяемся с канализацией и способом водоснабжения

Подумайте, как много времени вы проводите или планируете проводить на даче. Если дом на участке маленький, а дачник вы ленивый и выбираетесь за город в лучшем случае несколько раз за лето, то приемлемый вариант — биотуалет и вода из колодца.

Если вы не представляете лето без грядок и хлопот в саду и в целом планируете проводить на даче достаточно много времени, можно подключить насос.

Недорогая альтернатива этому варианту — насосная станция с поверхностным насосом, когда используют садовые шланги. Их тянут через весь участок к дому и емкостям для полива. Минус такой системы — с наступлением холодов станцию нужно будет разбирать и прятать до следующего дачного сезона.

В случае круглогодичного пользования дачей на систему водоснабжения стоит потратиться и уделять много времени ее обслуживанию. Например, следить за тем, чтобы во время холодов, когда дача пустует, в трубах не оставалось воды, иначе есть риск разрыва труб и трещин в унитазе.

Хорошо, если на даче функционируют центральное водоснабжение и канализация — тогда о подводе воды можно не думать совсем. Но и в этом, и в остальных случаях холодную воду для душа нужно подогревать. И если монтаж котла и сопутствующие расходы не входят в ваши планы, подумайте о приобретении надежного водонагревателя.

Заботимся о гидроизоляции

Перед тем как укладывать в санузле плитку, натуральный или искусственный камень, вагонку или другие отделочные материалы, важно пройтись по стенам и полу гидроизолирующими составами. Другой вариант — обшить санузел пластиковыми панелями.

Перед монтажом гидроизоляции лучше опустить уровень пола ванной комнаты на несколько сантиметров. Это задержит воду в случае протечки.

Выбираем отделку

Плитка, натуральный или искусственный камень, штукатурка — любой из городских вариантов применим и для дачного санузла. В случае с летними дачными домиками стоит отказаться от плитки с минимальными швами: из-за сильных перепадов температуры плитка может треснуть.

Пластиковая вагонка и фанера — бюджетные варианты, но и они могут смотреться эстетично.