СМИ: правительство Финляндии снова введет ресторанные ограничения для некоторых регионов

Таким образом рестораны в регионах, находящихся в фазе ускорения, могут работать с пяти утра до часу ночи. Продажа спиртных напитков разрешена до полуночи, пишет Yle.

Также во внутренних ресторанных помещениях будет обслуживаться только часть столиков. В ресторанах общественного питания допустимая загруженность составит 75 процентов, в питейных заведениях - 50 процентов.

Согласно Ведомству здравоохранения и социального развития (THL), в фазе ускорения находятся медицинские округа Уусимаа, Кюменлааксо, Пяйят-Хяме и Варсинайс-Суоми. Данные будут обновлены в четверг. Во вторник решение о переходе в фазу ускорения приняли Пирканмаа и Кайнуу.