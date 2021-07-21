СМИ: правительство Финляндии снова введет ресторанные ограничения для некоторых регионов
По данным газеты Helsingin Sanomat, в четверг будут введены в действие ресторанные ограничения во всех регионах, где эпидемия вошла в фазу ускорения.
По данным газеты Helsingin Sanomat, в четверг будут введены в действие ресторанные ограничения во всех регионах, где эпидемия вошла в фазу ускорения.
Таким образом рестораны в регионах, находящихся в фазе ускорения, могут работать с пяти утра до часу ночи. Продажа спиртных напитков разрешена до полуночи, пишет Yle.
Также во внутренних ресторанных помещениях будет обслуживаться только часть столиков. В ресторанах общественного питания допустимая загруженность составит 75 процентов, в питейных заведениях - 50 процентов.
Согласно Ведомству здравоохранения и социального развития (THL), в фазе ускорения находятся медицинские округа Уусимаа, Кюменлааксо, Пяйят-Хяме и Варсинайс-Суоми. Данные будут обновлены в четверг. Во вторник решение о переходе в фазу ускорения приняли Пирканмаа и Кайнуу.
За последние сутки в Финляндии выявлено 453 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего заражений зафиксировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа - 255. В больнице с коронавирусом находятся 56 пациентов, что на три больше, чем во вторник. Всего за время эпидемии диагностировано 101 226 случаев коронавируса.