Галерея ⟩ Паром "Тылль" протаранил причал порта Куйвасту: на борту судна была президент Кальюлайд

Специалист по маркетингу Таллиннского порта Трийн Рум подтвердила эту информацию, отметив, что точные обстоятельства пока неизвестны.

Руководитель отдела коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро заявила, что сейчас паромы ходят по свободному графику, пассажиров обслуживают паромы "Пирет" и "Регула". Билеты можно купить в порту.

Директор порта Куйвасту Вальдур Хянг, который сейчас находится в отпуске, не смог прокомментировать произошедшее, но он планирует прибыть в порт при первой возможности.

Канцелярия президента ЭР подтвердила, что в момент столкновения на борту парома была президент Керсти Кальюлайд. «С президентом все в порядке», - сказал представитель канцелярии Таави Линнамяэ.