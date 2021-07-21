При затоплении метро в Китае погибли 12 человек

Из-за сильных дождей большое количество воды скопилось на парковке над пятой линией городского метрополитена, вода проникла в тоннель и затопила пути. Руководство метро экстренно остановило движение и обесточило ветку.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021

Сотрудники метрополитена организовали эвакуацию пассажиров и вывели из тоннеля около 500 человек.