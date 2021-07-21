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При затоплении метро в Китае погибли 12 человек

Из-за сильных дождей большое количество воды скопилось на парковке над пятой линией городского метрополитена, вода проникла в тоннель и затопила пути. ФОТО: Handout

Во вторник в результате масштабного наводнения, которое затопило метро в столице китайской провинции Хэнань Чжэнчжоу, погибли по меньшей мере 12 человек, пишет ERR.

Из-за сильных дождей большое количество воды скопилось на парковке над пятой линией городского метрополитена, вода проникла в тоннель и затопила пути. Руководство метро экстренно остановило движение и обесточило ветку.

Сотрудники метрополитена организовали эвакуацию пассажиров и вывели из тоннеля около 500 человек.

"Из них 12 людям помочь не удалось, они погибли, пять человек получили ранения и были госпитализированы", - отмечается в сообщении властей.

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