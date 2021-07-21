Спасатели тушат пожар на торфянике Лавассааре в респираторах
В среду продолжается тушение пожара на торфянике Лавассааре в деревне Питсалу волости Пыхья-Пярнумаа, начавшегося во вторник, спасатели могут работать только в респираторах.
В среду продолжается тушение пожара на торфянике Лавассааре в деревне Питсалу волости Пыхья-Пярнумаа, начавшегося во вторник, спасатели могут работать только в респираторах.
Ко второй половине дня в среду площадь пожара существенно не увеличилась.
Ветер разносит дым по зоне пожара, поэтому спасатели могут работать только в респираторах.
Вызов в Лавассааре поступил спасателям в 14.15 во вторник. Загорелись три торфяные скирды, торфяное поле, лес и поле, в опасности были расположенные поблизости здания. Тушению пожара и установлению его точной площади препятствовали сильный ветер и густой дым.
В 18.15 площадь пожара оценивали приблизительно в 30 гектаров. Благодаря быстрым действиям спасателям здания удалось оградить от опасности. К вечеру очагами пожара было покрыто около 25 гектаров. Края зоны пожара полили водой и в 23.02 работы по тушению пожара приостановили из соображений безопасности спасателей.
При проверке в среду утром выяснилось, что огонь не распространился дальше. Продолжаются работы по тушению очагов пожара на торфопроизводстве, в лесу и на поле.
По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар мог вспыхнуть от удара молнии. По данным службы погоды Эстонии, и в ближайшие дни сохранится засушливая погода, таким образом, в лесах, на местности с сухой растительностью и торфяниках сохраняется пожароопасность. Спасатели убедительно просят не пользоваться открытым огнем на природе без крайней необходимости.