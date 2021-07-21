Спасатели тушат пожар на торфянике Лавассааре в респираторах

Ко второй половине дня в среду площадь пожара существенно не увеличилась.

Ветер разносит дым по зоне пожара, поэтому спасатели могут работать только в респираторах.

Вызов в Лавассааре поступил спасателям в 14.15 во вторник. Загорелись три торфяные скирды, торфяное поле, лес и поле, в опасности были расположенные поблизости здания. Тушению пожара и установлению его точной площади препятствовали сильный ветер и густой дым.

В 18.15 площадь пожара оценивали приблизительно в 30 гектаров. Благодаря быстрым действиям спасателям здания удалось оградить от опасности. К вечеру очагами пожара было покрыто около 25 гектаров. Края зоны пожара полили водой и в 23.02 работы по тушению пожара приостановили из соображений безопасности спасателей.

При проверке в среду утром выяснилось, что огонь не распространился дальше. Продолжаются работы по тушению очагов пожара на торфопроизводстве, в лесу и на поле.