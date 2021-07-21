Полиция задержала подозреваемых в нападении в Маарду

В ночь на 11 июля около 4 часов в полицию поступил вызов из Маарду к бару «Богема», расположенному на улице Кеэмикуте, 11, где был избит мужчина, оставшийся лежать без сознания.

«Скорая помощь, прибывшая на место за считанные минуты, доставила в больницу 38-летнего мужчину, чье состояние было опасно для жизни. Для расследования происшествия было возбуждено уголовное производство, в рамках которого следователи опросили многих свидетелей. С опорой на собранные доказательства в начале этой недели были задержаны двое подозреваемых, один из которых был заключен под стражу Харьюским уездным судом по ходатайству прокуратуры,» - заявил ведущий следователь Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.

Следствие имеет основания предполагать, что у этого события были еще очевидцы, чьи показания могли бы помочь следствию. Поэтому всех, кто находился в ночь на 11 июля в Маарду возле бара «Богема», и видел избиение или имеет информацию о происшествии, просят связаться с полицией по номерам телефонов 612 4673 или 5887 2417.