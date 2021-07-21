Движение на бульваре Кольде будет перекрыто из-за ремонтных работ

«Цель ремонтных работ – реорганизовать пространство таким образом, чтобы сделать его безопаснее и удобнее для участников движения, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – В ходе реконструкции появятся новые парковочные места, будет обновлено уличное освещение и техносети, а общественное пространство будет облагорожено за счет ландшафтного дизайна. Разумеется, итоговый результат перевешивает временные неудобства, доставленные ремонтными работами. Всем участникам движения необходимо следить за временными дорожными схемами и знаками, установленными на объекте».

Выполнение работ запланировано поэтапно. На первом этапе работы будут вестись на отрезке между улицами Эхте и Пельгуранна, а также на пешеходно-велосипедной дорожке с южной стороны улицы. Участок дороги будет закрыт для движения, также будет закрыта парковка, расположенная на стороне улицы Пельгуранна. Для движения легкого транспорта и пешеходов останется открытым расположенный на северной стороне тротуар. Работы первого этапа планируется завершить в сентябре этого года.

В ходе второго этапа работ, с сентября по ноябрь пешеходы смогут передвигаться по проложенной на первом этапе работ пешеходно-велосипедной дорожке, расположенной на южной стороне, а ремонтные работы будут вестись на участке проезжей части между улицами Сыле и Эхте. Улица останется открытой для движения только по направлению к Сыле.

Из-за ремонтных работ также изменится и маршрут автобусной линии номер 66 (направление Пельгуранд - Прийсле). До 12 сентября маршрут не будет проходить по бульвару Кольде, не будет остановки «Хельме». В этот период автобусы маршрута 66 будут следовать с ул. Пельгулинна на ул. Сыле по ул. Пухангу, остановка «Супельранна» будет делаться на ул. Пухангу (обычно она выполняется на ул. Пельгуранна). Дополнительные остановки на ул. Пухангу: «Вихури» и «Пухангу», на ул. Сыле: «Эхте» и «Нису».

Длина реконструируемого участка дороги составляет 1,3 км. Заказчик работ – Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполняет TREF Nord AS. Стоимость ремонта 2,8 млн евро, срок сдачи объекта – май 2022 года.

Схема дорожного движения на первом этапе работ (до сентября). ФОТО: Tallinna kommunikatsiooniteenistus