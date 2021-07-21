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Галерея ⟩ Госпомощь от Эстонии уже на пути в Литву

Сегодня грузовик с оборудованием для палаточных лагерей, который является помощью от Эстонии Литве в связи с миграционным кризисом, отправился в Литву с логистического склада Козе, пишет Postimees.

По словам Янара Кярнера, начальника административного отдела Спасательного департамента, Эстония отправляет в Литву вместительные палатки, кровати, спальные мешки, кондиционеры, отопительное оборудование, столы и стулья.

По словам Кярнера, Литва также запросила средства первой помощи, тесты Covid, подушки и одеяла, которые Эстония не смогла отправить.

Отправленное лагерное оборудование не вернется в Эстонию. «Оно идет туда и останется там», - сказал Кярнер, добавив, что Спасательный департамент восполнит свои запасы как можно скорее. 

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