Галерея ⟩ Госпомощь от Эстонии уже на пути в Литву
Сегодня грузовик с оборудованием для палаточных лагерей, который является помощью от Эстонии Литве в связи с миграционным кризисом, отправился в Литву с логистического склада Козе, пишет Postimees.
Сегодня грузовик с оборудованием для палаточных лагерей, который является помощью от Эстонии Литве в связи с миграционным кризисом, отправился в Литву с логистического склада Козе, пишет Postimees.
По словам Янара Кярнера, начальника административного отдела Спасательного департамента, Эстония отправляет в Литву вместительные палатки, кровати, спальные мешки, кондиционеры, отопительное оборудование, столы и стулья.
По словам Кярнера, Литва также запросила средства первой помощи, тесты Covid, подушки и одеяла, которые Эстония не смогла отправить.
Отправленное лагерное оборудование не вернется в Эстонию. «Оно идет туда и останется там», - сказал Кярнер, добавив, что Спасательный департамент восполнит свои запасы как можно скорее.