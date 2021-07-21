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В особняке российского полковника полиции нашли золотой унитаз

Жилые комнаты в доме Сафонова. ФОТО: SCANPIX

Полковника полиции Алексея Сафонова и еще более 30 сотрудников ГИБДД задержали по подозрению в создании ОПС и взятках,  в операции участвовали сотрудники ФСБ, пишет ERR.

Полицейским вменяется организация банды, взяточничество и превышение полномочий, было возбуждено уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

В сеть попали фотографии дома начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. На снимках запечатлен вычурный интерьер особняка, покрытые позолотой мебель, сантехника и предметы декора.

На фотографиях можно было найти золотой унитаз, примерная стоимость которого составляет 120 000 рублей (около 1 400 евро).

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