Германия и США уладили конфликт вокруг "Северного потока - 2"
Германия и США урегулировали продолжавшийся несколько лет конфликту вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2). Страны заключили соглашение, согласно которому Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Об этом сообщила в среду, 21 июля, в комитете по иностранным делам Сената заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет Deutsche Welle.