Галерея ⟩ Машина вылетела в кювет, водитель пострадал
В среду вечером в Пыльвамаа легковой автомобиль, ехавший по шоссе Выру-Ряпина, съехал с дороги, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В среду вечером в Пыльвамаа легковой автомобиль, ехавший по шоссе Выру-Ряпина, съехал с дороги, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Авария произошла после шести часов вечера около гостевого центра Леэви, где ехавший в сторону Выру Volkswagen Golf потерял управление, выехал на полосу встречного движения и затем вылетел с дороги.
Скорая помощь осмотрела двух ехавших в машине мужчина и доставила водителя в больницу.
Пострадавший в аварии недавно купил машину, она прошла техосмотр в Выру в прошлую пятницу. Однако технический осмотр выявил четыре существенных недостатка и несколько мелких, и владелец должен был провести повторный осмотр автомобиля до 14 сентября.