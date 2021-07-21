Галерея ⟩ Машина вылетела в кювет, водитель пострадал

Авария произошла после шести часов вечера около гостевого центра Леэви, где ехавший в сторону Выру Volkswagen Golf потерял управление, выехал на полосу встречного движения и затем вылетел с дороги.

Скорая помощь осмотрела двух ехавших в машине мужчина и доставила водителя в больницу.