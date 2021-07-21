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  • Машина вылетела в кювет, водитель пострадал

Галерея ⟩ Машина вылетела в кювет, водитель пострадал

В среду вечером в Пыльвамаа легковой автомобиль, ехавший по шоссе Выру-Ряпина, съехал с дороги, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Авария произошла после шести часов вечера около гостевого центра Леэви, где ехавший в сторону Выру Volkswagen Golf потерял управление, выехал на полосу встречного движения и затем вылетел с дороги.

Скорая помощь осмотрела двух ехавших в машине мужчина и доставила водителя в больницу.

Пострадавший в аварии недавно купил машину, она прошла техосмотр в Выру в прошлую пятницу. Однако технический осмотр выявил четыре существенных недостатка и несколько мелких, и владелец должен был провести повторный осмотр автомобиля до 14 сентября.

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