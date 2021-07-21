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  • Таави Аас о ситуации в поездах Elron: одно фото скажет больше, чем тысяча слов

Фотоновость ⟩ Таави Аас о ситуации в поездах Elron: одно фото скажет больше, чем тысяча слов

Забитый велосипедами поезд Elron. ФОТО: Facebook

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас в Facebook выразил обеспокоенность в связи с нынешним положением в поездах Elron, пишет Postimees.

План Elron обязать владельцев велосипедов с 26 июля покупать отдельный билет вызвал общественный резонанс.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас выразил в Facebook поддержку билетам для перевозки велосипедов, опубликовав фотографию забитого велосипедами поезда Elron. 

«Акция протеста против введения велосипедных билетов должна состояться завтра», - написал Аас. Он отметил, что пока не прибудут новые заказанные поезда, следует избегать ситуации на фото.

«Дорогие велосипедисты, те, кто не пользуются велосипедом, тоже хотят ездить на поезде. Кстати, билет для велосипеда необходимо покупать и в такой стране велосипедов, как Нидерланды. Но в действительности одно фото скажет больше, чем тысяча слов», - заключил Аас.

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