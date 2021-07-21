Фотоновость ⟩ Таави Аас о ситуации в поездах Elron: одно фото скажет больше, чем тысяча слов

«Акция протеста против введения велосипедных билетов должна состояться завтра», - написал Аас. Он отметил, что пока не прибудут новые заказанные поезда, следует избегать ситуации на фото.

«Дорогие велосипедисты, те, кто не пользуются велосипедом, тоже хотят ездить на поезде. Кстати, билет для велосипеда необходимо покупать и в такой стране велосипедов, как Нидерланды. Но в действительности одно фото скажет больше, чем тысяча слов», - заключил Аас.