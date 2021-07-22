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  • Лига чемпионов: таллиннская "Флора" проиграла первый матч против польской "Легии"

Лига чемпионов: таллиннская "Флора" проиграла первый матч против польской "Легии"

Таллиннская "Флора" проиграла первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА против польской "Легии", пишет Postimees.

Поединок прошел накануне вечером в Варшаве и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Свой единственный мяч "Флора" забила на 53-й минуте, когда Хенрик Оямаа обманул соперника в штрафной и выкатил мяч под удар Рауно Саппинену, который не промахнулся.

Ответная игра в следующий вторник пройдет на "А. Ле Кок Арене" в Таллинне.

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