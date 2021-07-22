Лига чемпионов: таллиннская "Флора" проиграла первый матч против польской "Легии"
Таллиннская "Флора" проиграла первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА против польской "Легии", пишет Postimees.
Таллиннская "Флора" проиграла первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА против польской "Легии", пишет Postimees.
Поединок прошел накануне вечером в Варшаве и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Свой единственный мяч "Флора" забила на 53-й минуте, когда Хенрик Оямаа обманул соперника в штрафной и выкатил мяч под удар Рауно Саппинену, который не промахнулся.
Ответная игра в следующий вторник пройдет на "А. Ле Кок Арене" в Таллинне.