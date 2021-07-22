Скончался актер Александр Ээлмаа

С 1976 по 1981 год работал в Молодежном театре, с 1981 по 1990 год – в Студии Старого города, с 1990 по 2006 год – в Эстонском драмтеатре, с 2007 по 2014 год – в Таллиннском городском театре. С 2015 года снова был актером Эстонского драматического театра.