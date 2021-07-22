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Скончался актер Александр Ээлмаа

Aleksander Eelmaa ФОТО: Raigo Pajula

В среду на 74-м году жизни скончался актер Эстонского драматического театра Александр Ээлмаа, пишет Postimees.

Ээлмаа родился 6 ноября 1946 году в Вильянди.

С 1976 по 1981 год работал в Молодежном театре, с 1981 по 1990 год – в Студии Старого города, с 1990 по 2006 год – в Эстонском драмтеатре, с 2007 по 2014 год – в Таллиннском городском театре. С 2015 года снова был актером Эстонского драматического театра.

В 2004 году был награжден орденом Белой звезды IV степени.

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