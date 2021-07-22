Парк Кадриорг отметит 303-летие оперным представлением и экскурсиями

Программу открывает традиционное мероприятие для детей и их родителей – «Игры в дворцовом саду», задания которых проведут участников по историческим зданиям Кадриорга, в которых сейчас расположены музеи – филиалы Художественного музея Эстонии и Таллиннского городского музея. Взрослых ожидают экскурсии по парку, а также художественным выставкам. На Концертной площадке выступит духовой оркестр Северо-Эстонского общества слабовидящих. Доминантой празднований станет, безусловно, феерическое оперное представление «Terra magica. Оммаж Вивальди», авторами которого являются выдающаяся российская художница Саша Фролова (Москва) и режиссер Елизавета Мороз (Москва).

Программа праздничных мероприятий продлится целый день и включает интересные занятия для любителей искусства и природы всех возрастов. Семьи с детьми смогут принять участие в познавательной творческой программе «Игры в дворцовом саду», ценители искусства смогут послушать искусствоведов на экскурсиях в Кадриоргском художественном музее и Музее Миккеля, о природном богатстве и истории парка расскажут гиды на парковых экскурсиях. Ценителям музыки и театра доставят удовольствие как легкий летний концерт духового оркестра, так и великолепное масштабное представление оперы с стилистике барокко на музыку Вивальди на большой сцене в Нижнем саду, перед Кадриоргским дворцом.

По словам директора Кадриоргского художественного музея Александры Мурре, Кадриорг является излюбленным местом времяпрепровождения как для местных, так и для туристов. «С 2000 года дворец и парк совместно отмечают День рождения Кадриорга, подготавливая каждый год разнообразные культурные программы с привлечением лучших творческих коллективов, авторов и солистов. Семейная программа «Игры в дворцовом саду» в этом году тематически связана с выставкой "От Мемлинга до Рубенса", а вечерняя концертная программа – это поклон вечно молодому и жизнерадостному Вивальди, творения которого создавались в годы строительства Кадриоргского ансамбля в первой половине XVIII века. Постановка барочной оперы в Кадриорге была нашей давнишней мечтой, и в этом году нам, наконец, удалось собрать прекрасный международный творческий коллектив, усилиями которого был создан музыкально-танцевальный спектакль, где историческая аутентичность гармонически срастается с предельно современным визуальным решением, все полно искреннего чувства и предельно символичной и даже ироничной игры. Все эти качества в равной степени важны и для Кадриоргского парка, и для художественного музея», - сказала Мурре.

День рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля отмечается 22 июля, потому что именно в этот день в 1718 году царь Петр I и итальянский архитектор Николо Микетти прибыли в это место и разметили местоположение будущего дворца и парка. 22 июля 2000 года в отреставрированном Кадриоргском дворце был открыт музей зарубежного искусства, а в Верхнем саду – восстановленный по архивным чертежам Цветочный сад.

Программа мероприятий размещена на сайте музея.