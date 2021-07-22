Чаша терпения переполнена: Союз медсестер подумывает о забастовке
Коллективный трудовой спор между Союзом медсестер и работодателями, похоже, не разрешен, поскольку невозможно найти компромисс даже с помощью государственного посредника. Переговоры с работодателями проходили с июня прошлого года по март этого года, но ни к чему не привели. Затем спор был передан государственному посреднику в апреле этого года и в следующем месяце закончился безрезультатно. Окончательное решение об отсутствии примирения было принято в начале июня, пишет Postimees.