Чаша терпения переполнена: Союз медсестер подумывает о забастовке

Тогда же был заключен второй коллективный договор в области здравоохранения, который не подписан Союзом медсестер. Эстонский союз медсестер (EÕL) считает, что они не принимали участия в составлении коллективного договора, касающегося их непосредственно. Глава Союза медсестер Аннели Каннус заверила Postimees, что их пригласили присоединиться к соглашению, только после того как другие участники уже обо всем договорились. «Все началось с того, что они пытались любой ценой держать нас подальше от стола переговоров», - отметила Каннус.