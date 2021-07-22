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  • Чаша терпения переполнена: Союз медсестер подумывает о забастовке

Чаша терпения переполнена: Союз медсестер подумывает о забастовке

Õed valmistumas mullu märtsis koroonalaine alguses Põhja-Eesti regionaalhaigla intensiivravi palatis patsienti vastu võtma. ФОТО: Madis Veltman

Коллективный трудовой спор между Союзом медсестер и работодателями, похоже, не разрешен, поскольку невозможно найти компромисс даже с помощью государственного посредника. Переговоры с работодателями проходили с июня прошлого года по март этого года, но ни к чему не привели. Затем спор был передан государственному посреднику в апреле этого года и в следующем месяце закончился безрезультатно. Окончательное решение об отсутствии примирения было принято в начале июня, пишет Postimees

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Тогда же был заключен второй коллективный договор в области здравоохранения, который не подписан Союзом медсестер. Эстонский союз медсестер (EÕL) считает, что они не принимали участия в составлении коллективного договора,  касающегося их непосредственно. Глава Союза медсестер Аннели Каннус заверила Postimees, что их пригласили присоединиться к соглашению, только после того как другие участники уже обо всем договорились. «Все началось с того, что они пытались любой ценой держать нас подальше от стола переговоров», - отметила Каннус.

Медсестры требуют участия

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