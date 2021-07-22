Коронавирус диагностирован у 121 жителя Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 51 человека. Из них 36 новых случаев приходится на Таллинн.

В Пярнумаа прибавилось 23, в Тартумаа — 22, в Ида-Вирумаа — семь, в Ляэне- и Ляэне-Вирумаа — по три, в Рапла- и Валгамаа — по два, в Ярва-, Пыльва-, Вильянди- и Вырумаа — по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае трех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 62 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,7.

За сутки в больнице открыли восемь историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 20 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 57 лет, из них десять человек (50%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 6916 доз вакцины, всего было вакцинировано 608 902 человека и 532 767 человек завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).