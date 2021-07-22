В Латвии закончились запасы вакцины Johnson&Johnson

Запасы остальных вакцин в Латвии достаточны, чтобы обеспечить интенсивный темп вакцинации, которого, впрочем, сейчас не наблюдается.

Согласно информации, предоставленной отделом проекта вакцинации, сейчас в Латвии имеется 393 960 доз вакцины производителя Pfizer/BioNTech, 100 300 доз Moderna и 198 460 доз AstraZeneca. В свою очередь поставка вакцин Johnson&Johnson ожидается в течение следующей недели.

Ближайшая дата, когда закончится срок годности у части имеющихся в запасе у Латвии вакцин - это 31 августа. В этот день закончится срок годности 50 400 доз вакцины AstraZeneca, их в течение ближайшей недели планируется переслать в Тунис согласно решению Латвии о жертвовании вакцин. У остальных вакцин этого производителя сроки годности 31 октября и 30 ноября.