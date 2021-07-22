Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

"Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявили в Генпрокуратуре РФ.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана властями РФ в ЕСПЧ.

"Обращение призвано привлечь внимание европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", - сказали в Генпрокуратуре.

Большинство жалоб в ЕСПЧ подаются отдельными лицами, группами, людей, компаний или НПО, но государства также могут подавать жалобы. Эта возможность предусмотрена статьей 33 Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится, что любая сторона может передать в суд жалобу на любое предполагаемое нарушение положений Конвенции и Протоколов, допущенные другой страной.

С момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано чуть менее 30 межгосударственных жалоб.