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В этом году airBaltic перевезла 50 700 пассажиров из Эстонии

airBaltic ФОТО: Remo Tõnismäe

За первые шесть месяцев 2021 года airBaltic перевезла через Таллиннский аэропорт 50 700 пассажиров, пишет Postimees

АirBaltic продолжит обеспечивать авиасообщение из трех столиц Балтии - Таллина, Риги и Вильнюса. Гарантировав стабильное воздушное сообщение из стран Балтии в течение 2020 года, авиакомпания продемонстрировала твердую приверженность региону.

Из Таллинна airBaltic может лететь прямо в Амстердам, Берлин, Брюссель и Копенгаген, Лондон, Малагу, Мюнхен, Ниццу, Осло, Париж, Зальцбург, Стокгольм и Вильнюс.

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