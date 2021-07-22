В этом году airBaltic перевезла 50 700 пассажиров из Эстонии
За первые шесть месяцев 2021 года airBaltic перевезла через Таллиннский аэропорт 50 700 пассажиров, пишет Postimees.
За первые шесть месяцев 2021 года airBaltic перевезла через Таллиннский аэропорт 50 700 пассажиров, пишет Postimees.
АirBaltic продолжит обеспечивать авиасообщение из трех столиц Балтии - Таллина, Риги и Вильнюса. Гарантировав стабильное воздушное сообщение из стран Балтии в течение 2020 года, авиакомпания продемонстрировала твердую приверженность региону.
Из Таллинна airBaltic может лететь прямо в Амстердам, Берлин, Брюссель и Копенгаген, Лондон, Малагу, Мюнхен, Ниццу, Осло, Париж, Зальцбург, Стокгольм и Вильнюс.