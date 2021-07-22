В этом году airBaltic перевезла 50 700 пассажиров из Эстонии

АirBaltic продолжит обеспечивать авиасообщение из трех столиц Балтии - Таллина, Риги и Вильнюса. Гарантировав стабильное воздушное сообщение из стран Балтии в течение 2020 года, авиакомпания продемонстрировала твердую приверженность региону.