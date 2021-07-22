В Эстонии вакцинировано 532 767 человек

В течение суток было введено 6916 доз, всего было введено 1 081 556 доз вакцины.

Вакцинация против Covid-19 открыта для людей от 12 лет и старше. Время можно забронировать в электронном реестре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 с 8-20. Свободное время будет добавляться в соответствии с поступающими поставками вакцины.