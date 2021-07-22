Чт, 22.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

В Эстонии вакцинировано 532 767 человек

Vaktsineerimine Narva Fama keskuses. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Эстонии к четвергу вакцинированы от Covid-19 608 902 человека, а курс вакцинации завершен для 532 767 человек, пишет Postimees

В течение суток было введено 6916 доз, всего было введено 1 081 556 доз вакцины.

Вакцинация против Covid-19 открыта для людей от 12 лет и старше. Время можно забронировать в электронном реестре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 с 8-20. Свободное время будет добавляться в соответствии с поступающими поставками вакцины.

По техническим вопросам или для записи на прием в электронном реестре обращайтесь в службу поддержки TEHIK по телефону 794 3943 или по электронной почте abi@tehik.ee ежедневно с 7:00 до 22:00.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back