За сутки на границе Литвы задержали еще 110 нелегальных мигрантов

Среди задержанных 92 представились гражданином Ирака или предъявили документы этой страны.

Только в июле пограничники задержали 2338 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали в 29 раз больше мигрантов, чем в прошлом году.