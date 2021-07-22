За сутки на границе Литвы задержали еще 110 нелегальных мигрантов
За минувшие сутки пограничники задержали 110 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Республики Беларусь с Литвой, пишет ERR.
За минувшие сутки пограничники задержали 110 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Республики Беларусь с Литвой, пишет ERR.
Среди задержанных 92 представились гражданином Ирака или предъявили документы этой страны.
Только в июле пограничники задержали 2338 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.
В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали в 29 раз больше мигрантов, чем в прошлом году.
Служба охраны государственной границы Литвы укрепила охрану границы с Республикой Беларусь, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.