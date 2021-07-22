Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться
Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, пишет ERR.
Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, пишет ERR.
Об этом в интервью "Радио 4", вышедшем в эфир в четверг в рамках передачи "Подробности", рассказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.
"Они получены документы об увольнении. Их трудовые договоры прекращены", - сказал Адлас.
Ранее стало известно, что не желающие вакцинироваться медицинские работники организовали собственный профсоюз и обратились к властям Таллинна с призывом уволить самого Рауля Адласа.
Всего в столичной скорой помощи работает около 500 человек.