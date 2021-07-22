Eurostat: у Эстонии самый низкий в ЕС госдолг
По данным европейской статистической службы Eurostat, в первом квартале этого года госдолг эстонских властей был самым низким в ЕС и составлял 5,1 млрд евро или 18,5% ВВП.
По данным европейской статистической службы Eurostat, в первом квартале этого года госдолг эстонских властей был самым низким в ЕС и составлял 5,1 млрд евро или 18,5% ВВП.
Госдолг Литвы за первый квартал составил 22,6 млрд евро или 45,6% внутреннего валового продукта (ВВП), долг властей Латвии - 13,4 млрд евро или 45,7% ВВП.
Наиболее задолжавшей страной оставалась Греция, где госдолг составлял 209,3% ВВП.
По данным Евростата, совокупный долг государств ЕС составил 92,9% ВВП, а только в государствах зоны евро – 100,5% ВВП.