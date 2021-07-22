Скелет в рванье, кости пальцев в беговых кроссовках и исчезнувший череп - такое описание кажется выдумкой, возможной только в детективах. Однако это реальная история, странная и сложная тайна убийства в Пярнумаа.

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Местный охотник гуляет в лесу недалеко от Сурью (волость в Пярнумаа) и находит человеческий скелет в 100 метрах от дороги. 16-сантиметровое углубление в земле, где лежит жертва, говорит о том, что речь идет о закопанной лопатой яме и захоронении, а значит произошло убийство.