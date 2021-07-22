Картина дня: в ожидании новых ограничений, увольнение сотрудников скорой помощи и жалобы заключенных
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 июля.
В 12:00 состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, исполняющий обязанности премьер-министра, министр юстиции Марис Лаури, министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...
Скелет в рванье, кости пальцев в беговых кроссовках и исчезнувший череп - такое описание кажется выдумкой, возможной только в детективах. Однако это реальная история, странная и сложная тайна убийства в Пярнумаа. Читать далее...
Ранее стало известно, что не желающие вакцинироваться медицинские работники организовали собственный профсоюз и обратились к властям Таллинна с призывом уволить самого Рауля Адласа. Читать далее...
Давно исчезнувшие с улиц Таллинна троллейбусы старого образца вновь вышли на маршруты, что удивило горожан. Неужели более современных троллейбусов не хватает и появилась необходимость вновь задействовать старичков? Читать далее...
Этим летом заключенные Вируской тюрьмы изнемогают от духоты и жалуются на отсутствие вентиляции и возможности проветривать помещения. В администрации говорят, что ситуация под контролем, а удобств от тюрьмы в принципе ждать не стоит. Читать далее...
Коллективный трудовой спор между Союзом медсестер и работодателями, похоже, не разрешен, поскольку невозможно найти компромисс даже с помощью государственного посредника. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2698 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 121, то есть 4,5% от общего количества тестов. Читать далее...
По словам премьер-министра Каи Каллас, до тех пор, пока вакцина от коронавирусной инфекции будет оставаться эффективной и против новых штаммов вируса, правительство не намерено закрывать общество на замок, однако вакцинированные уже в августе могут получить определенные привилегии. Читать далее...
Присяжный адвокат Индрек Сирк направил в Рийгикогу предложение, согласно которому процесс получения первичных водительских прав можно было бы изменить таким образом, чтобы имеющееся у человека действующее наказание за незначительное нарушение не препятствовало приобретению права управления автомобилем. Читать далее...
Тартуский окружной суд решил условно-досрочно освободить из тюрьмы Андрея Каранца (34), который отбывал 15-летний срок за жестокое групповое убийство вильяндиского таксиста. Читать далее...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил бизнес по переправке нелегальных мигрантов с транснациональными мафиозными структурами, наподобие тех, что занимаются наркоторговлей, и посоветовал Западу "искать причины у себя". Читать далее...
За первые шесть месяцев 2021 года airBaltic перевезла через Таллиннский аэропорт 50 700 пассажиров. Читать далее...
Количество возможностей вакцинации от COVID-19 растет, и вакцинация становится все ближе к людям. Однако последний шаг к вакцинации должен сделать каждый человек, кто заботится о своем здоровье и хочет, чтобы жизнь в Эстонии оставалась открытой. Читать далее...
Центр исследований в области безопасности пока не будет расследовать происшествие с пассажирским паромом «Тылль», в среду врезавшимся на высокой скорости в причал порта Куйвасту, но готов сделать это, если обстоятельства продемонстрируют необходимость в этом. Читать далее...
В среду в тренировочном лагере олимпийской сборной Эстонии в японском городе Саку пережили испуг, когда тренер женщины-борца Эпп Мяэ Ахто Раска сдал положительный тест на коронавирус. Читать далее...