Картина дня: в ожидании новых ограничений, увольнение сотрудников скорой помощи и жалобы заключенных

«Ситуация серьезная»: правительство Эстонии готовится вводить первые ограничения

В 12:00 состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, исполняющий обязанности премьер-министра, министр юстиции Марис Лаури, министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Вывез в лес на садовой тачке и закопал: пропавшего накануне свадьбу жителя Эстонии жестоко убил собственный друг

Скелет в рванье, кости пальцев в беговых кроссовках и исчезнувший череп - такое описание кажется выдумкой, возможной только в детективах. Однако это реальная история, странная и сложная тайна убийства в Пярнумаа. Читать далее...

Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться

Ранее стало известно, что не желающие вакцинироваться медицинские работники организовали собственный профсоюз и обратились к властям Таллинна с призывом уволить самого Рауля Адласа. Читать далее...

Назад в прошлое? Выход на линию старых троллейбусов позабавил жителей Таллинна

Давно исчезнувшие с улиц Таллинна троллейбусы старого образца вновь вышли на маршруты, что удивило горожан. Неужели более современных троллейбусов не хватает и появилась необходимость вновь задействовать старичков? Читать далее...

Заключенные Вируской тюрьмы жалуются на невыносимую жару. Тюрьма заявляет, что все в порядке

Этим летом заключенные Вируской тюрьмы изнемогают от духоты и жалуются на отсутствие вентиляции и возможности проветривать помещения. В администрации говорят, что ситуация под контролем, а удобств от тюрьмы в принципе ждать не стоит. Читать далее...

Чаша терпения переполнена: Союз медсестер подумывает о забастовке

Коллективный трудовой спор между Союзом медсестер и работодателями, похоже, не разрешен, поскольку невозможно найти компромисс даже с помощью государственного посредника. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 121 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2698 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 121, то есть 4,5% от общего количества тестов. Читать далее...

В Эстонии вакцинированные от коронавируса могут получить привилегии уже в августе

По словам премьер-министра Каи Каллас, до тех пор, пока вакцина от коронавирусной инфекции будет оставаться эффективной и против новых штаммов вируса, правительство не намерено закрывать общество на замок, однако вакцинированные уже в августе могут получить определенные привилегии. Читать далее...

Присяжный адвокат Индрек Сирк предлагает изменить условия получения водительских прав

Присяжный адвокат Индрек Сирк направил в Рийгикогу предложение, согласно которому процесс получения первичных водительских прав можно было бы изменить таким образом, чтобы имеющееся у человека действующее наказание за незначительное нарушение не препятствовало приобретению права управления автомобилем. Читать далее...

Получивший 15 лет тюрьмы за убийство вильяндиского таксиста досрочно вышел на свободу

Тартуский окружной суд решил условно-досрочно освободить из тюрьмы Андрея Каранца (34), который отбывал 15-летний срок за жестокое групповое убийство вильяндиского таксиста. Читать далее...

Лукашенко заявил, что в проблеме с нелегальными мигрантами Западу стоит искать причины у себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил бизнес по переправке нелегальных мигрантов с транснациональными мафиозными структурами, наподобие тех, что занимаются наркоторговлей, и посоветовал Западу "искать причины у себя". Читать далее...

В этом году airBaltic перевезла 50 700 пассажиров из Эстонии

За первые шесть месяцев 2021 года airBaltic перевезла через Таллиннский аэропорт 50 700 пассажиров. Читать далее...

Список обновлен: где можно вакцинироваться без предварительной регистрации

Количество возможностей вакцинации от COVID-19 растет, и вакцинация становится все ближе к людям. Однако последний шаг к вакцинации должен сделать каждый человек, кто заботится о своем здоровье и хочет, чтобы жизнь в Эстонии оставалась открытой. Читать далее...

Паром «Тылль» на большой скорости врезался в причал, но расследование пока проводить не будут

Центр исследований в области безопасности пока не будет расследовать происшествие с пассажирским паромом «Тылль», в среду врезавшимся на высокой скорости в причал порта Куйвасту, но готов сделать это, если обстоятельства продемонстрируют необходимость в этом. Читать далее...

Эстонская олимпийская сборная пережила в Токио сильнейший испуг