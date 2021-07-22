Эксперт: во втором квартале рынок недвижимости установил небывалые рекорды во всех секторах

«Рекорд общей стоимости проданных объектов в 1,36 миллиона евро, который сохранялся с 2006 года, во втором квартале был превышен на 70 миллионов евро, — объяснил руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Количество сделок все еще на несколько сотен единиц меньше, чем на пике бума 15 лет назад».

Рекорд был также побит на рынке квартир, где было потрачено 638 миллионов евро на 7 800 сделок. «Что касается количества сделок, мы все еще находимся ниже пика 2005-го и 2006-го годов. Тогда сменили собственников 9 500 квартир, — напомнил Саксинг. - Финансовый рекорд был побит, потому что 15 лет назад средняя стоимость сделки с квартирой составляла около 50 000 евро, а сейчас она превышает 80 000 евро».

Как по деньгам, так и по количеству сделок, рекорд был также побит на рынке частных домов, где состоялось 2300 сделок на общую сумму 232 миллиона евро.