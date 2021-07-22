На Штромке поднят предупреждающий о загрязнении воды флаг

«Качество воды на Штромке переменчиво: результат анализа проб воды, взятых 15 июля, был хорошим, а пробы воды, взятые 19 июля, уже не соответствуют нормам, было выявлено загрязнение. Департамент здоровья взял повторную пробу, однако до получения результатов анализа купаться не стоит», - сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В настоящее время нет окончательной ясности относительно источников загрязнения, и управа Пыхья-Таллинна сотрудничает с государственным Департаментом окружающей среды, чтобы провести воздушный мониторинг на предмет возможных источников загрязнения. Береговая охрана вывесила на Штромке фиолетовый флаг, сообщающий о загрязнении воды. Осторожность должны соблюдать прежде всего дети, пожилые люди, а также люди с ослабленной иммунной системой. Вода на пляже Пикакари по-прежнему хорошая и купаться там можно.