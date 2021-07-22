Работавшую в Эстонии проститутку выслали на ее родину
Полиция выслала из Эстонии гражданку Колумбии, которая работала проституткой, пишет ERR.
Полиция выслала из Эстонии гражданку Колумбии, которая работала проституткой, пишет ERR.
21 июля было возбуждено незаконное дело в отношении женщины 1988 года рождения, гражданки Республики Колумбия, прибывшей в Эстонию для оказания интимных услуг, сообщила в четверг Пыхьяская префектура.
Женщине выписали предписание о выезде из страны и запрет на въезд на три года.