Работавшую в Эстонии проститутку выслали на ее родину

21 июля было возбуждено незаконное дело в отношении женщины 1988 года рождения, гражданки Республики Колумбия, прибывшей в Эстонию для оказания интимных услуг, сообщила в четверг Пыхьяская префектура.

Женщине выписали предписание о выезде из страны и запрет на въезд на три года.