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Работавшую в Эстонии проститутку выслали на ее родину

Каблуки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Полиция выслала из Эстонии гражданку Колумбии, которая работала проституткой, пишет ERR.

21 июля было возбуждено незаконное дело в отношении женщины 1988 года рождения, гражданки Республики Колумбия, прибывшей в Эстонию для оказания интимных услуг, сообщила в четверг Пыхьяская префектура.

Женщине выписали предписание о выезде из страны и запрет на въезд на три года.

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