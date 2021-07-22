Занимавшуюся в Эстонии проституцией женщину выслали на родину
Полиция выслала из Эстонии гражданку Колумбии, которая занималась здесь проституцией.
Полиция выслала из Эстонии гражданку Колумбии, которая занималась здесь проституцией.
21 июля было в связи с незаконной деятельностью гражданки Республики Колумбия 1988 года рождения, прибывшей в Эстонию для оказания интимных услуг, было начато производство, сообщила в четверг Пыхьяская префектура.
Ей выдали предписание о выезде из страны с запретом на въезд на три года.