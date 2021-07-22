Полиция бьет тревогу: в Ласнамяэ пропал 46-летний Алексей
Полиция ищет содействия в поиске 46-летнего Алексея, который ушел из дома на лице Юмера в Ляснамяэ.
Полиция ищет содействия в поиске 46-летнего Алексея, который ушел из дома на лице Юмера в Ляснамяэ.
Рост Алексея составляет 182 см, у него карие глаза, короткие русые волосы, небольшая бородка. У него худощавое телосложение. Уходя из дома, на нем были черные шорты, серые кроссовки, полосатая рубашка или черная футболка. Документы и мобильный телефон пропавшего остались дома.
И хотя родственники, и полиция вели поиски в окрестностях дома и проверяли медицинские учреждения, до сих пор нет никакой информации об Алексее. Он и ранее уходил из дома, но никогда так долго не отсутствовал, поэтому есть основание полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея, звонить по короткому номеру 112 или следователю Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Ирине Малышевой по номеру 612 5311. Также можно написать ей по адресу электронной почты irina.maloseva@politsei.ee.