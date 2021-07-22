Предварительные данные: паром «Тылль» стал перед причаливанием неуправляемым

Согласно официально не подтвержденным данным, команда на капитанском мостике «Тылль» непосредственно перед причаливанием обнаружила, что судно стало неуправляемым и его скорость невозможность сократить обычными способами. Таким образом, судно двигалось к причалу на скорости, которая обычно предшествует процедуре причаливания. ERR указывает, что скорость составляла четыре узла.

С высокой вероятностью речь идет о технической неполадке, но ее причины пока не известны.

Во время рейса на капитанский мостик заходила и президент Керсти Кальюлайд, но, по словам пресс-секретаря канцелярии президента Таави Линнамяэ, на момент аварии президент успела покинуть мостик. По данным BNS, в момент столкновения Кальюлайд вместе с капитаном судна направлялась на автомобильную палубу.

Центр исследований безопасности пока не приступал к расследованию обстоятельств инцидента, но готов это сделать, если обстоятельства дадут основание. «Пока наша позиция такова, что не произошло ничего, в результате чего потребовалось бы изменить регуляции и процессы, поэтому мы пока и не возбуждаем производство», - сказал BNS в четверг утром глава центра Рене Арикас.

По словам Арикаса, сейчас расследовать инцидент доверили транспортному департаменту, представители которого в среду побывали на месте, провели необходимые интервью и изучили записи бортовых камер и оборудование. «По записям видно, что судно приближалось к причалу на высокой скорости, но причину только предстоит выяснить», - сказал Арикас и добавил, что если поступившие в дальнейшем данные дадут центру исследований безопасности повод для производства, оно обязательно будет возбуждено.

Глава отдела безопасности и надзора в сфере судоходства транспортного департамента Кристьян Труу подтвердил BNS, что сотрудники департамента в среду провели в порту Куйвасту необходимые процедуры. Труу отказался комментировать, было ли это, по предварительным данным, технической неполадкой или иной причиной, например, человеческой ошибкой.

Глава пресс-службы фирмы-владельца парома TS Laevad Трийн Рум также отказалась в четверг комментировать причины инцидента. Пока не известно, как долго «Тылль» не будет работать.

Паром «Тылль», который вышел из порта Виртсу и должен был причалить в порту Куйвасту в 14:40, на скорости четыре узла врезался в портовый причал — в результате была полностью деформирована аппарель для автомобилей. Запись камеры безопасности в порту Куйвасту показала, что столкновение было очень сильным, но на корпусе парома визуально не видно серьезных повреждений.