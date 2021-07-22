Авиасообщение с островами уплотняют

Дополнительные авиарейсы отправятся в пятницу из Таллинна в Курессааре в 14.25 и из Курессааре в Таллинн в 15.35. В субботу дополнительный авиарейс отправится из Таллинна в Курессааре в 17.50 и обратно в 19.00, а в воскресенье в 16.10 из Таллинна и в 17.20 из Курессааре. Дополнительный авиарейс на Хийумаа отправится из Таллинна в пятницу в 9.30, а с Хийумаа в Таллинн в 10.50.

Транспортный департамент советует по возможности пользоваться общественным транспортом или самолетом для поездок на острова. В автобусах пока есть свободные места, но автобусные компании готовы при необходимости вывести на линии сообщения с островами дополнительные автобусы. Автобусы пропускают на паромы в приоритетном порядке.

Волостной старейшина Хийумаа: летом Хийумаа нужны два больших судна

Компания TS Laevad решила заменить основное судно линии Рохукюла-Хельтермаа "Тийю" обслуживающим линию Виртсу-Куйвасту паромом "Регула" с субботы, поначалу "Регула" будет обслуживать сообщение с Хийумаа до понедельника, но, по словам волостного старейшины Хийумаа Херко Тасуя, летом Хиуймаа нужны два больших судна.

По словам волостного старейшины, следует сосредоточиться на поиске решения для сообщения с Сааремаа, а не создавать проблемы для Хийумаа.

Например, можно было бы пустить дополнительные авиарейсы в Курессааре и уплотниться автобусное сообщение между портом Куйвасту и Курессааре. «Летом Хийумаа нужны два больших судна», - сказал Тасуя.

По словам Тасуя, хийумаасцы ждут от министерства обещания, что затраты на махинации с паромами компаниям компенсирует государству.