В приюте для животных чумка унесла жизни минимум двух котят

По словам Кирке Роосаар, руководителя по проектам приюта, болезнь привела к потере двух котят. Причина третьей смерти до сих пор неизвестна, так как нужно ждать ответа по анализу крови из Германии.

По словам Роосаар, первым признаком серьезной проблемы был понос у котят. Поскольку котята приезжают из разных мест и часто живут на улице, они особенно восприимчивы к вирусам. Все котята сейчас изолированы, а новых животных отправляют в лазарет, пока чумка не утихнет.

Кошачья чумка особенно опасна из-за длительного инкубационного периода и устойчивости ко внешней среде: при благоприятных условиях возбудитель может выживать годами. Кроме того, кошачья чумка очень заразна и имеет высокий показатель смертности. Примечательно, что он может передаваться от одной кошки к другой через человека.