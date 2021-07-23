Из-за ремонта на Балтийском вокзале на выходных меняется расписание поездов

В связи с ремонтными работами поезда Восточного и Юго-западного направлений не смогут использовать Балтийский вокзал, в результате чего на отрезках Таллинн - Лийва и Таллинн - Юлемисте пассажирам придется воспользоваться заменяющими автобусами. В направлении Пяэскюла поезда смогут использовать только один путь, сообщает сайт Elron.

«Предприятие Eesti Raudtee проводит на Балтийском вокзале ремонтные работы, и на предстоящих выходных будет закрыт въезд на вокзал с восточного и юго-западного направлений. Это означает, что как в субботу, так и в воскресенье между Таллинном и Лийва, а также на отрезках Таллинн - Китсекюла и Таллинн - Юлемисте нужно будет использовать автобусы», – сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«Просим обратить внимание на то, что часть поездов Восточного направления будут доезжать только до Юлемисте, а часть до Китсекюла. В таких случаях отправляться поезда будут также от Юлемисте или Китсекюла, и на автобусе нужно будет проехать только одну остановку. От Китсекюла все поезда в порядке исключения будут отправляться от платформы, обычно используемой для прибытия в город, а от Юлемисте в направлении из Таллинна часть поездов будет отправляться от обычной платформы, а часть – от платформы, обычно используемой для прибытия в город. Пожалуйста, следите за размещаемыми на станции Юлемисте наклейками, на которых будет приведена информация о том, от какой платформы будет отходить конкретный поезд».

На отрезке Таллинн - Пяэскюла поезда смогут использовать лишь направление из города.

«Поезда Западного направления на отрезке Таллинн - Пяэскюла для движения и остановок смогут использовать только дорогу и платформы на направлении из Таллинна, поэтому мы просим пассажиров на этом отрезке быть внимательными и следить за информационными стендами, размещенными на перроне. На направлении из Пяэскюла в Кейла поезда смогут использовать обычные пути и платформы, – объяснил Конго. – Так как можно будет использовать только один путь, движение поездов не будет таким же плотным, как обычно. Прямые поезда будут ходить между Таллинном и Палдиски. Чтобы добраться до Турба, нужно будет сделать пересадку в Кейла, а чтобы доехать до Клоогаранна, потребуется пересесть в Клоога. При этом в дневное время доехать до Клоогаранна можно будет практически каждый час. Мы надеемся, что люди воспользуются возможностью посетить расположенный там пляж, который совсем недавно был заново благоустроен».

Остановки заменяющих автобусов на отрезках Таллинн - Лийва и Таллинн - Юлемисте будут обозначены стендами в цветах Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписании можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.

Изменения действуют только 24 и 25 июля, в будние дни поезда идут по обычному расписанию.