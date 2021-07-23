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Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей

Олимпиада в Токио. ФОТО: BEHROUZ MEHRI

За последние сутки положительным тест на коронавирус был обнаружен у 19 человек, связанных с проведением токийской Олимпиады, сообщил Оргкомитет Игр в пятницу.

Из них - три спортсмена, три журналиста, десять членов олимпийских делегаций разных стран и три человека из обслуживающего персонала.

Об их национальной принадлежности не сообщается.

Всего с начала тестирования всех, кто в той или иной мере связан с Играми, положительный тест на вирус выявлен у 110 человек - 54 иностранцев и 56 японцев.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков сообщал, что среди российских олимпийцев заболевших коронавирусом нет.

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