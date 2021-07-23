Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей

Из них - три спортсмена, три журналиста, десять членов олимпийских делегаций разных стран и три человека из обслуживающего персонала.

Всего с начала тестирования всех, кто в той или иной мере связан с Играми, положительный тест на вирус выявлен у 110 человек - 54 иностранцев и 56 японцев.