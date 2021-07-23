Коронавирус выявлен у 84 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 48 человек. Из них 35 новых случаев приходится на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 11, в Пярнумаа — четыре, в Вильяндимаа — три, в Ида-Виру-, Ляэне-, Валга- и Вырумаа — по два, на Хийумаа и Сааремаа, а также в Йыгева-, в Пыльва и Рапламаа — по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае пяти положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 65,4 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,8%.

За сутки новых историй болезни с COVID-19 открыто не было, в стационарном лечении нуждаются 18 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 59 лет, из них десять человек (55%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 7753 дозы вакцины, всего было вакцинировано 612 683 человека и 538 011 человек завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).