Искавший еду человек оказался заперт в таллиннском сарае с мусорными баками
В ночь на 23 июля в Центр тревоги позвонил гражданин, который оказался заперт в сарае с мусорными баками, пишет ERR.
В ночь на 23 июля в Центр тревоги позвонил гражданин, который оказался заперт в сарае с мусорными баками, пишет ERR.
Инцидент произошел в столичном районе Кристийне после полуночи.
Гражданин проник в домик с мусорными баками, чтобы найти себе поесть, но дверь за ним захлопнулась.
Прибывшие на место спасатели вызволили мужчину, открыв дверь ломиком.
Дверь в результате действий спасателей не пострадала.