Пт, 23.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Искавший еду человек оказался заперт в таллиннском сарае с мусорными баками

Искавший еду человек оказался заперт в таллиннском сарае с мусорными баками

Мусорные баки. ФОТО: Sille Annuk

В ночь на 23 июля в Центр тревоги позвонил гражданин, который оказался заперт в сарае с мусорными баками, пишет ERR.

Инцидент произошел в столичном районе Кристийне после полуночи.

Гражданин проник в домик с мусорными баками, чтобы найти себе поесть, но дверь за ним захлопнулась.

Прибывшие на место спасатели вызволили мужчину, открыв дверь ломиком.

Дверь в результате действий спасателей не пострадала.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back